Vantaalaiset voivat varata jo ajan kolmanteen koronarokotukseen – Helsingissä ja Espoossa alle 60-vuotiaiden on vielä turha etsiä vapaata rokotusaikaa

Kunnat järjestelevät parhaillaan kolmansien koronarokotusten aloittamista alle 60-vuotiaille. THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek ennakoi tänään perjantaina, että kolmannet rokotukset etenevät eri tahtiin eri kunnissa . Mitä enemmän kunnassa on yli 60-vuotiaita ja riskiryhmäläisiä, sitä pidempään muut saavat odottaa kolmatta rokotusta.

Tämä on nähtävissä jo pääkaupunkiseudulla, jossa kaupungit etenevät eri tahtiin. Vantaalla nuoremmat ikäryhmät voivat varata jo ajan kolmanteen rokotukseen, mutta Helsingissä ja Espoossa ajanvarauksen aukeamisesta tiedotetaan vasta myöhemmin.

Vantaalla käynnistettiin heti eilisen THL:n tiedotteen jälkeen kolmannen koronarokotteen antaminen kaikille yli 18-vuotiaille (siirryt toiseen palveluun) . Edellytyksenä kuitenkin on, että toisesta annoksesta on kulunut 5–6 kuukautta.

–Vantaalla koronarokotusten ajanvarauslinjalla on tällä hetkellä alle vuorokauden viive, joten tilanne on puhelimitse tehtävien ajanvarausten suhteen tällä hetkellä hyvin hallinnassa, kertoo Vantaan kaupungin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelupäällikkö ja koronarokotustoiminnan vastuuhenkilö Piia Niemi-Mustonen

Sähköinen ajanvaraus avautuu myöhemmin. Vantaalla yli 60-vuotiaiden ja riskiryhmäläisten kolmannen rokotteen antaminen on käynnistynyt jo useampi viikko sitten.

– Nämä ryhmät ovat jo hyvin rokotuksilla käyneetkin ja rokotteita on tällä hetkellä hyvin saatavilla, kertoo Niemi-Mustonen.

Vantaalaisista yli 15 000 on saanut jo kolmannen rokotteen.

Espoossa alle 60-vuotiaiden ei vielä kannata etsiä rokotusaikoja varausjärjestelmästä

Espoon terveyspalveluiden johtaja Markus Paananen uskoo, että ainakin pääosa yli 60-vuotiaista ja riskiryhmiin kuuluvista saa kolmannen rokoteannoksen hetimmiten, kun toisesta annoksesta on kulunut 5–6 kuukautta. THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek on arvioinut, että juuri näiden ihmisryhmien kolmansille rokotuksille on nyt suurin tarve.