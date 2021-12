HUS-johtajat junailivat laitetoimittaja Agfalta 300 000 euron lahjoitusta – samoihin aikoihin sairaanhoitopiiri osti yhtiöltä palveluita ilman kilpailutusta

Agfa myöntyi lahjoitukseen. Maaliskuussa 2016 yhtiö lähetti kirjeen. Se oli otsikoitu Deed of donation (suom. lahjakirja), ja osoitettu HUS Kuvantamisen kehittämisjohtaja Tomi Kauppiselle sekä johtavalle ylilääkärille Pekka Tervahartialalle .

Lahjakirjassa kiitellään sitä, että kaksikko on ohjannut keskustelua lahjoituksesta (engl. facilitating the communication).

Sähköpostit paljastavat HUS-johtajien roolin

Asiakirjoista nousee esille Tomi Kauppisen ja Pekka Tervahartialan lisäksi myös logistiikkajohtaja Jyrki Putkosen nimi. Tervahartiala on jo jäänyt eläkkeelle, mutta Putkonen ja Kauppinen ovat tänä päivänä HUS-organisaation korkealla tasolla.

MOT-toimitus kertoo HUS-johtajien nimet, koska heidän toimintansa on noussut toistuvasti esiin sairaanhoitopiirien hankintaepäselvyyksien yhteydessä. Asemansa kautta johtajilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten merkittävän kokoisia summia julkista rahaa käytetään.

HUS-pomo pettyi kun yliopisto empi

– Agfalta nimien saaminen paperiin on ollut yllättävän pitkä ja raskas operaatio, Putkonen kirjoitti maaliskuussa 2016.

– Edellisen palaverin jälkeen on noussut esiin tämä suorahankinta, johon varmaan on ollut perusteet. Koska asiat nykyään ovat pitkälti sitä miltä näyttävät, on HY [Helsingin yliopisto] hyvin tarkka eettisissä ohjeissaan lahjoitusten suhteen, lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen kirjoitti huhtikuussa.