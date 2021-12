Kun Anssi Mäkelä palasi Etelä-Afrikasta, yksi koronatesteistä antoi positiivisen tuloksen – nyt näytettä seulotaan omikronin varalta

32-vuotias Valmetin korkeapainehitsaaja Anssi Mäkelä on turhautunut.

– Koko perhe on nyt karanteenissa 9.12. asti, vaikka positiivisen tuloksen jälkeen heti parin päivän kuluttua otettu testi oli taas negatiivinen, sanoo Mäkelä.

Uuteen testiin, ei pikkujouluun

– Sain Valmetilta puhelun. He suosittelevat, etten menisi pikkujouluun, vaan uudestaan koronatestiin, koska olen ollut äskettäin Etelä-Afrikassa. Sain ajan Terveystalolle Seinäjoelle maanantaiksi.

– Kotitestit olen tehnyt vielä syvemmältä, kun ohjeessa on käsketty ja täysin kunnolla.

Karanteeni, vaikka negatiivinen tulos

– Se tyrmättiin jyrkästi ja todettiin, että kun on positiivinen, on positiivinen. Kotitesteistä lääkäri sanoi, että niihin ei ole mitään luottamista, ovat kaupallisia juttuja. Jos näin on, miksi niitä saa myydä, kun moni varmaan tekee testejä ja lähtee tapahtumiin, Mäkelä miettii.