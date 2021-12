Suomen metsissä on tapahtunut yllättävä muutos, joka voi vaikuttaa ilmastotavoitteisiin, tutkija: "Kasvun lasku voi pienentää hiilinielua reippaasti"

Suomen metsien kasvu on kääntynyt laskuun, ja se voi vaikuttaa ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, arvioi asiantuntija.

Metsien kasvua kuvaava käyrä on kääntynyt laskuun ensimmäistä kertaa 60 vuoteen. Kasvu on tähän saakka kiihtynyt joka vuosi 1960-luvulta saakka.

– En ole nähnyt sellaisia arvioita, että metsien kasvu kääntyisi laskuun. On arvioitu, että kasvu tasaantuu. Mutta koko ajan on rummutettu, että metsä kasvaa.

Metsän kasvun määrä on olennainen tieto muun muassa ilmastotavoitteiden kannalta.

VMI:n mukaan puuston kasvu on laskenut yhteensä 4,3 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Nyt kasvu on enää 103,5 miljoonaa kuutiota, kun edellisellä mittauskerralla se oli 107 miljoonaa kuutiota.

– Puuston kasvu on niiden osalta arvioitu ennustamalla lineaarisen trendin perusteella. Nyt tuo trendi kääntyy kasvavasta pieneneväksi.

Suomen maankäytön nettonielun vähimmäisrajaksi on tulossa reilut 17 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

LULUCF-asetus on sitova, ja jäsenmaiden pitää kompensoida liian pieneksi jäävä hiilinielu.

Jos metsiä hakataan liian nuorena, muutos voi jäädä pysyväksi

Metsien kasvu on yhä suurempaa kuin hakkuiden ja muun poistuman määrä: Suomessa hakattiin viime vuonna 69 miljoonaa kuutiota ja ennätysvuonna 2018 78 miljoonaa kuutiota puuta.

– Kyseessä on kuitenkin huomattava kasvun alenema näin nopeasti tapahtuneena muutoksena, johtava tutkija Kari T. Korhonen Lukesta sanoo.

Korhosen mukaan kasvun taittumisen syytä ei vielä tiedetä. Hän sanoo, että tutkimus ja tarkempi analyysi on vasta aloitettu.

Viime vuosina on ollut kuivia kesiä. Se on voinut hidastaa männyn kasvua. Kuusen kasvu on VMI:n mukaan sen sijaan lisääntynyt. Mänty ja kuusi ovat yleisimpiä puita Suomen metsissä.