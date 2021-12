Suomi varautui pahimpaan ja otti suuret velat vuonna 2020: Pelot eivät toteutuneet ja nyt velkaa otetaan 8 miljardia aiottua vähemmän

Valtiokonttori on päättänyt jättää nostamatta noin kahdeksan miljardia euroa vuodelle 2021 aiottua lainaa. Sitä piti ottaa 11,7 miljardia euroa, mutta uutta velkaa otetaankin noin 3,7 miljardia euroa.

Yksinkertainen syy sille, että velkaa ei tarvitse ottaa, on se, että sitä on jo otettu viime vuonna.

– Ensivaiheessa oli epävarmuutta siitä, kuinka merkittävästä taloudellisen toimelialisuuden hidastumisesta ja menojen kasvusta on kyse.

Esimerkiksi 1990-luvun laman yhteydessä on todettu, että silloin velkahanat tyrehtyivät. Nyt taas valtio saa lainaa markkinoilta saa halvemmalla kuin koskaan.

Kassa paisutettiin kriisiä varten, nyt sitä tyhjennetään ylimääräisestä

Nyt tilanne on toinen. Pandemia jatkuu, mutta akuutti kriisi on ohi. Talouskasvu on yllättänyt positiivisesti. Siksi valtio purkaa kassapuskuriaan. Valtion kassan koon arvioidaan olevan vuoden 2021 lopussa noin 2,5 miljardia euroa pienempi kuin vuoden 2020 lopussa.