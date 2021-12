"Ei tässä mitään hämminkiä ole"

Olen tehnyt vähän erilaisia juttuja kuin yleensä, vähän yksinäistä on ollut. Olen välttänyt isoja joukkoja. Kaipaan sosiaalisuutta, en ole käynyt juurikaan ravintolassa. Vedän jumpparyhmiä, kymmenen on paikalla ja kuulokkeiden kautta vaikka kuinka monta. Se on ollut vähän hankalaa, mutta siinä on oppinut paljon. Nyt löytynyt omikronmuunnos lannisti vähän, että vieläkö tämä jatkuu. Olen yrittänyt joka päivä soittaa jollekin kaverille, se on ollut mun juttu.”