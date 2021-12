Tutkimus: Koronarokotteiden kiivaimmat vastustajat perussuomalaisissa, 12 prosenttia ei aio ottaa rokotetta – Puoluejohto kiistää roketekielteisyyden ja kannustaa piikille

Eri puolueiden kannattajien välillä on merkittäviä eroja asenteissa koronarokotteisiin ja rajoitustoimiin.

12 prosenttia perussuomalaisten kannattajista kertoi tutkimuksessa, etteivät he aio ottaa koronarokotteita. Lisäksi viisi prosenttia heistä empi rokottautumista.

– Perussuomalaisten kannattajilla oli enemmän huolia rokotusten haitoista. He ymmärsivät enemmän niitä, jotka kieltäytyvät rokotuksista. He luottivat vähemmän viranomaisten antamaan rokotetietoon ja he olivat haluttomampia itse rokottautumaan, Jallinoja kuvailee.