Rokotevastaisuudella ja feminismillä on yllättävä yhteinen tausta – historian saatossa moni aatesuunta on epäillyt rokottamisen hyötyjä

Koronarokotteesta toivotaan ratkaisua koronapandemiaan. Samalla pelko rokotteisiin liittyvän epäröinnin vaikutuksista on nostanut päätään. Jo ennen pandemiaa WHO nimesi rokote-epäröinnin merkittäväksi globaaliksi terveysuhaksi. Sosiologian dosentti Pia Vuolanto ja väitöskirjatutkija Suvi Rytty ovat hankkeessa, jonka tarkoituksena on ymmärtää vaihtoehtohoitojen käyttöä ja rokotekriittisyyttä sekä niihin liittyvää koululääketieteen kritiikkiä. Toimittajana Juuso Pekkinen.