Anja Snellmanin erityisherkkyys on ilmennyt lapsena myös puhumattomuutena: "Istuin elämäni ensimmäisten 10 vuoden aikana aika paljon pöydän alla"

Kirjailija, terapeutti Anja Snellman on Yle Perjantain vieraana jaksossa, joka käsittelee erityisherkkyyttä. Snellman tunnisti yli kymmenen vuotta sitten olevansa erityisherkkä. Se on synnynnäinen neurologinen ominaisuus, jota kantaa 15–20 prosenttia ihmisistä.

Snellman kertoo, että erityisherkkyys on aiheuttanut hänelle erityisesti lapsena ulkopuolisuuden ja toiseuden tunteita. Häntä pidettiin hankalana ja outona lapsena, joka keksi kummallisia juttuja.

"Olen saanut kyvyn aistia ihmisiä aikamoisella taajuudella"

Snellman on toiselta ammatiltaan terapeutti. Hän on iloinen siitä, että erityisherkkyydestä on alettu puhua ammattipiireissä. Tieto omasta erityisherkkyydestä voi mullistaa elämän, kuten kävi Snellmanille itselleenkin.