THL suosittaa kolmatta koronarokotetta yli puolelle miljoonalle suomalaiselle – taudin sairastaneille tehosterokotteesta ei ole merkittävää lisähyötyä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL esitti eilen torstaina, että kaikille 18 vuotta täyttäneille tarjotaan mahdollisuutta kolmanteen koronarokotusannokseen. Edellytyksenä on, että toisesta annoksesta on kulunut 5–6 kuukautta.

THL:n Hanna Nohynek kertoo, että yli 60-vuotiaille ja riskiryhmille kyse on vahvasta suosituksesta ottaa kolmas rokote 5-6 kuukauden kuluessa toisen rokotteen saamisesta. Sen sijaan yli 18-vuotiaden kohdalla kyse on mahdollisuuden tarjoamisesta.

Tällä hetkellä Suomessa on kolmannen rokotteen on saanut reilut 274 000 ihmistä.

Nohynekin mukaan Suomessa on vielä jäljellä 576 000 yli 60-vuotiasta tai riskiryhmiin kuuluvaa, jotka ovat saaneet toisen rokotteen yli 6 kuukautta sitten ja jotka ovat nyt etusijalla kolmannen rokotteen saajiksi.

THL:n tutkimuspäällikkö: Kolmannen rokotteen hyöty taudin sairastaneelle vähäinen

Koko pandemian aikana koronatartuntoja on Suomessa raportoitu yhteensä 191 226.

THL on aiemmin suositellut, että taudin sairastaneille riittää yksi rokoteannos. Melinin mukaan taudin sairastaneilla yhden rokoteannoksen antama suoja vastaa kahden annoksen antamaa suojaa ei-sairastuneilla, mikäli katsotaan immuniteetin tasoa. Taudin sairastaminen on niin vahva immuniteetin aiheuttaja.

– Immuunivaste tautia vastaan on sairastuneilla jo ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen korkeampi kuin sellaisilla, jotka ovat saaneet kaksi rokotetta mutta eivät sairastaneet tautia. Siksi taudin sairastaneille kolmas rokoteannos on varsin turha, Melin arvioi.

Moni taudin sairastanut hakee tehosterokotteen koronapassin takia

Vaikka koronataudin sairastaneille toinen tai kolmas piikki eivät ole immunologisesti välttämätöntä, sairastuneille annetaan tehosterokotteita koronapassin takia. Koronapassi eli EU:n koronatodistus edellyttää kahden rokotteen ottamista, kun sairastumisesta on kulunut 6 kuukautta.

Koronapassin saa joko sairastetun taudin tai toisen rokotteen perusteella. Kun taudin sairastamisesta on kulunut 6 kuukautta, on sairastuneen otettava toinen rokote, mikäli haluaa pitää passinsa voimassa. Toki rokote lisää myös immuunivastetta jonkin verran samalla.

Vaikka THL:n suositus on, että sairastuneille annetaan rokotteita vasta 6 kuukautta sairastumisesta, Melinin mukaan rokote on mahdollista ottaa halutessaan jo aiemmin, koska rokotteita on tällä hetkellä niin hyvin saatavilla.