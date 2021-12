Herätys: Tuhat suomalaista vaatinut korvausta rokotehaitoista, Saarikko Ykkösaamussa, neuvostoarki oli melkoinen miinaharava – kokeile itse

Korvauksia myönnetty koronarokotteiden lievistä oireista

Lähes tuhat ihmistä on vaatinut korvauksia koronarokotteesta aiheutuneiden haittavaikutusten takia. Lääkevahinkovakuutusyhtiön mukaan korvauksia on myönnetty tähän mennessä parille sadalle ihmiselle, lähinnä lievistä ohimenevistä oireista. Terveysviranomaisten mukaan vakavat haittavaikutukset ovat erittäin harvinaisia eikä uusia vakavia oireita ole ilmaantunut.

Saarikko haluaa puhua kehyksistä vielä ennen joulua

Annika Saarikko on tänään vieraana Ykkösaamun suorassa haastattelussa.

Korona-ajan talouspolitiikka ei saa jäädä päälle ja talousarvion kehyksistä on pidettävä kiinni, tähdentää valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.). Kehyksissä pysymisestä Saarikko haluaakin keskustella vielä ennen joulua kaikkien hallitusryhmän jäsenten kanssa.

– Korona-ajasta on nyt aika siirtyä kestävää talouskasvua tukevaan politiikkaan. Olen halunnut varmistaa, että hallituskumppanimme ovat tähän valmiita, sanoo Ykkösaamun suoraan haastatteluun kello 10.05 saapuva Saarikko .

Huijausviestit piinaavat ikävästi pakettisesongin aikaan

Yksikin väärä valinta, ja joudut KGB:n selliin

Mahtivaltio Neuvostoliitto kaatui 30 vuotta sitten, mutta millaista elämä siellä oli? Kokeile selviytymispeliä , jossa järjestät bileet ystävällesi Neuvostoliitossa aikana, jolloin selliin saattoi joutua väärästä kirjastakin. Vuoden 1985 Leningradiin sijoittuvan pelin tarina on kuviteltu mutta perustuu neuvostoarjen todellisiin ilmiöihin.

Lappiin luvassa jopa 40 asteen pakkasia ensi yönä

Pakkanen kiristyy entisestään. Kireintä pakkanen on korkeapaineen keskuksen alueella Lapissa, jossa mittari saattaa painua ensi yönä jopa 40 asteen vaiheille. Pakkasessa on suuria paikallisia vaihteluita, ja myös pilvisyyden vaihtelulla on iso vaikutus lämpötiloihin.