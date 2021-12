Yhdeksän laudaturin ylioppilas innostui harvinaisesta lääketieteen erikoisalasta, jonka työn sisältö voi olla mysteeri jopa osalle alan opiskelijoista

– Tulin tänne rotaatioon ja viihdyin. Totesin, että täällä tehdään kiinnostavaa tutkimusta ja ajattelin, että tämä on hyvä paikka jatkaa itsekin, Lehtisalo kertoo.

– Ajattelin, että ehkä se on ihan ok tehdä sitä, mistä tykkää, Laitala toteaa.

Psykiatriaan erikoistuvia lääkäreitä on vähemmän kuin mille olisi tarve. Laitila on kuitenkin luottavainen, että alan suosio voi olla kääntymässä.

– Psykiatria vaikuttaa kummalliselta, jos ei tiedä, mitä siellä tapahtuu. Ja varmasti muutama vuosikymmen sitten se on sitä ollutkin verrattuna muuhun lääketieteeseen. Mielestäni psykiatria on hyvin samankaltainen lääketieteen ala kuin muutkin, Laitala sanoo.

Toiset alat houkuttavat enemmän kuin toiset, ja syitä on useita

Jos ennusteet pitävät paikkansa, lääkärien määrä kasvaa lähitulevaisuudessa ja myös erikoislääkäreitä on enemmän kuin nyt.

Tarve on myös suuri. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien tarvearvio vuoteen 2035 -selvityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) erikoislääkäreitä tarvitaan yli 21 000.

Halinen toimii erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koordinaatiojaoston pääsihteerinä. Pulaa erikoislääkäreistä on jo nyt tietyillä aloilla, kuten yleiskirurgiassa, keuhkosairauksissa ja psykiatriassa. Tarvetta on myös foniatrian eli puheen, kielen ja äänen sairauksien ja fysiatrian eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien erikoislääkäreille.

– On myös tiettyjä erikoistumisaloja, joille pyrkijöistä vain alle puolet tulee valituksi. Näitä ovat erityisesti plastiikkakirurgia ja ortopedia, Halinen kertoo.

Lääketieteen perusopintojen pääsykokeiden matemaattisen painotuksen on epäilty vaikuttavan siihen, minkälaisia kiinnostuksen kohteita omaavat henkilöt päätyvät opiskelemaan lääketiedettä. Tämän uskotaan näkyvän myös siinä, mitä erikoistumisaloja tuoreet lääkärit valitsevat. Lääkintoneuvos Halisen mukaan aiheesta ei ole tehty kattavia selvityksiä. Tutkimukselle olisi tilausta.

– Usein ajatellaan, että lääkärillehän on töitä missä vain. Jos ajatellaan yleislääkärin työtä, niin näin toki onkin. Meillä on kuitenkin yhden ammatin sisällä käytännössä lukemattomia eri ammatteja, ja jos erikoistut vaikka neurokirurgiaan, niin ei sitä tehdä käytännössä kuin yliopistosairaaloissa, Perälä sanoo.

– Mielikuvaa voi parantaa panostamalla koulutuksellisuuteen ja vähentämällä työn kuormittavuutta. Emme ole havainneet mitään yksittäisiä aloja, joilla toimiin olisi ryhdytty, mutta koulutuspaikkakohtaisesti toimenpiteisiin on ryhdytty ja profiilia on onnistuttu nostamaan, yhdistyksen puheenjohtaja Perälä arvioi.

Ratkaisuja etsitään

Valtakunnallisesti erikoislääkäritilanteen kehitykseen pyritään vaikuttamaan yhteistyöllä ja ohjauksella. STM:n koordinaatiojaostossa on mukana myös alan oppilaitoksien ja palvelujärjestelmän edustajia.

Parhaillaan työn alla on erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen toimenpideohjelman päivitys.

Haku erikoislääkärikoulutukseen on tyypillisesti tapahtunut kerran vuodessa. Nyt käyttöön on otettu täydennyshaku.

– Yliopistoilla on tässä tärkeä rooli, että suositelluissa määrissä pysyttäisiin, Halinen painottaa.

Lääkintöneuvos Kaisa Halinen toimii sosiaali- ja terveysministeriön erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koordinaatiojaoston pääsihteerinä. Halinen on koulutukseltaan itsekin erikoislääkäri. Hänen erikoistumisalansa on geriatria.

Nuorten lääkäreiden Perälä näkee ohjauksen tarpeellisena, muttei usko sen aiheuttavan ammatillisia täyskäännöksiä. Moni nuori lääkäri on kuitenkin kiinnostunut useammasta kuin yhdestä erikoistumisalasta, ja näihin henkilöihin ohjauksella voi olla vaikutusta.

– On tarkoituksenmukaista saada ihmisiä ohjattua niiltä aloilta, joilla erikoistuvien päät kolisevat yhteen, niille aloille, joista tekijöistä on pulaa. Ihan ääripäästä toiseen ihmisiä ei kuitenkaan saa ohjattua, Perälä sanoo.

Yksi tärkeä keino erikoistuvien lääkärien houkuttelussa harvinaisemmillekin aloille on niiden tunnettuuden lisääminen. Nuorten lääkärien Perälä arvioi, että osa aloista jää lääkärin perusopintojen aikana opiskelijoille täydeksi mysteeriksi.

– Erikoistumisaloja on viisikymmentä, ja meillä on aloja, joista lääkäreiden peruskoulutusvaiheessa ei käydä käytännössä ollenkaan. Miten ihminen voisi ajatella hakeutuvansa alalle, josta ei tiedä juuri mitään, Perälä kysyy.

Perälän mukaan omaa erikoisalaansa pohtiville lääkäriopiskelijoille ymmärrys siitä, mitä minkäkin alan erikoislääkärin työ pitää sisällään, olisi ensiarvoisen tärkeää. Lääkintöneuvos Halinen on samaa mieltä.

– Pienet erikoisalat, kuten kliininen mikrobiologia tai kliininen fysiologia, eivät välttämättä näyttäydy peruskoulutuksen aikana, eikä opiskelijoille selviä, mitä tällainen erikoislääkäri oikeasti työssään tekee. Konkretian jakaminen on tärkeää.

Uhkakuvina palveluiden supistaminen ja keskittäminen

Jos suuntaa ei saada käännettyä, Halisen mukaan pula erikoislääkäreistä voisi johtaa palveluiden supistamiseen. Erikoislääkäreiden osaamista vaativia toimintoja saatettaisiin joutua keskittämään niiihin paikkoihin, joissa osaajia vielä on.

Etäkonsultaatioiden määrä voisi lisääntyä, mutta etänäkin harvalukuisemman erikoislääkärijoukon aika olisi rajallinen. Nuorten lääkärien Perälän mukaan olisi tarpeellista varautua siihen, että tulevaisuudessa jollain erikoistumisaloilla lääkäreistä on pulaa.

– Täytyy käydä keskustelu siitä, mitä lääkärit tekevät. Monilla aloilla esimerkiksi eläköitymisestä johtuvasta erikoislääkäripulasta iso osa pystyttäisiin kompensoimaan sillä, että me saisimme keskittyä lääkärin töihin eli esimerkiksi potilastyöhön eikä työaikaa tarvitsisi käyttää tietokoneen ääressä, Perälä esittää.

– Tämä on potilasturvallisuuskysymys. Ei voida ajatella, että jollain kirjekurssilla voisi tulla erikoislääkäriksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyys ja saatavuus on ajankohtainen kysymys. Hallitus käynnisti syyskuun budjettiriihessä poikkihallinnollisen ohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan saatavuuden turvaamiseksi. Osana ohjelmaa tullaan todennäköisesti tarkastelemaan myös erikoislääkäreiden tilannetta.

– Lääkäreiden määrä on kovassa kasvussa, ja he ovat valmiita vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin. Suurin haaste on kuitenkin se, miten saamme taklattua ne eläköitymispiikit, jotka iskevät tiettyihin aloihin hyvinkin nopeasti. Pulaa syntyy, sillä erikoislääkäriksi kouluttautuminen kestää pitkään.