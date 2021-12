Alle 15-vuotiaiden väkivalta lisääntynyt huomattavasti, kertovat tilastot – kriminologi: "Tarvittaisiin tutkimusta, mitä siellä on taustalla"

Poliisin tietoon tulee entistä enemmän alaikäisten tekemiksi epäiltyjä väkivaltarikoksia. Esimerkiksi Lounais-Suomen poliisin tutkinnassa on parhaillaan tapaus, jossa kahta alaikäistä poikaa epäillään 17-vuotiaan ikätoverinsa tapon yrityksestä.

Lounais-Suomen poliisi on tänä vuonna tutkinut myös kahta muuta alaikäisten tekemää tapon yritystä. Näistä toisessa epäilty tekijä on ollut alle 15-vuotias.

Poliisin rikosilmoitustilastojen valossa näyttääkin siltä, että alaikäisistä juuri alle 15-vuotiaiden väkivallanteot ovat lisääntyneet kaikkein eniten. Esimerkiksi tämän vuoden väkivaltarikosepäilyjen määrä on jo lokakuun loppuun mennessä ylittänyt koko viime vuoden luvut.

Pahoinpitelyt liki kolminkertaistuneet

15–17-vuotiaiden väkivaltarikosepäilyjen suunta on ollut alaspäin koko 2010-luvun, aivan paria viime vuotta lukuunottamatta. Sen sijaan alle 15-vuotiailla tilanne on huonontunut koko ajan vuodesta 2014 alkaen.

– Toki väkivaltakäyttäytymisen muutokset ovat mahdollisia, mutta samalla tavalla mahdollista on, että nuorten väkivalta tulee aiempaa useammin poliisin tietoon.

– Tämä voi kertoa siitä, että aiemmin on ollut piiloväkivaltaa, joka on jäänyt tilastojen ulkopuolelle.

Yleisin rikostyyppi on pahoinpitely. Siinä kasvu alle 15-vuotiailla on ollut liki kolminkertaista vuodesta 2014 lähtien.

Poliisin rikosilmoitusepäilyt ovat kriminologiassa yleisesti käytetty tutkimusdata. Vaikka kaikki ilmoitukset eivät johdakaan tuomioihin, niiden on ajateltu antavan luotettavimman kuvan rikollisuuden todellisesta määrästä, sillä suurin osa rikoksista ei tule koskaan poliisin tietoon muutenkaan.

– Tarvittaisiin tutkimusta, että onko tämä alle 15-vuotiaiden väkivaltakäyttäytyminen muuttunut, ja mitä siellä on taustalla, Kaakinen sanoo.

Suhde väkivaltaan muuttunut

Turun yliopiston työelämäprofessori, ylilääkäri Hannu Lauerma on katsellut alle 15-vuotiaiden väkivaltarikostilastoja huolestuneena.

– Ehdottomasti kuulostaa pahalta, eikä tällaisia signaaleja saa koskaan jättää huomiotta. Samalla on kuitenkin muistettava, että väkivaltarikostilastoissa on huomattavia tulkintavaikeuksia vuosikymmenestä toiseen.

Hannu Lauerman mukaan Suomessa on pitkään pidetty koulupoikien välistä tappelua täysin normaalina asiana.

Lauerman mukaan ilmoittamiskynnyksen alentumiseen on saattanut vaikuttaa moni asia. Esimerkiksi netissä voi nykyään tehdä rikosilmoituksen. Toisaalta kouluissa on kiinnitetty entistä enemmän huomioita koulukiusaamiseen.

Myös yleinen suhtautuminen väkivaltaan on vuosikymmenten saatossa muuttunut suuresti.

Krimon aiemmin tänä vuonna julkaisema tutkimus kertoo, että vakavan väkivallan kasvusta nuorten keskuudessa on selviä viitteitä . Markus Kaakisen mukaan tässäkin on selvä ero alle ja yli 15 vuotiaiden osalla.

Vaateryöstöt lisääntyneet

Lounais-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Kirsi Alaspää sanoo, että viime vuosina nuorten keskuudessa on yleistynyt uusi ja kummallinen rikostyyppi, vaateryöstö .

– Pahoinpitely on ehdottomasti se yleisin, mutta jonkin verran tulee myös ryöstöjä, joissa merkkivaatteita anastetaan toisten nuorten päältä.

– Rikosten tekeminen on vain yksi ilmentymä siinä, että nuorella on paha olla. Monesti siihen liittyy muitakin ongelmia, kuten päihteet ja ongelmat kotioloissa.

– Poliisit, jotka tekevät ennaltaehkäisevää toimintaa nuorten parissa, ovat myös yhteydessä kouluihin. He kehottavat tekemään rikosilmoituksia matalalla kynnyksellä juuri sen takia, että nuori pääsisi avun piiriin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Kirsi Alaspään mielestä varhainen puuttuminen nuorten rikolliseen toimintaan on ensiarvoisen tärkeää.

Myös Poliisihallituksen poliisitarkastaja Pekka Heikkinen arvioi, että poliisin yhteistyö muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa on vaikuttanut siihen, että alle 15-vuotiaiden väkivaltarikosepäilyt ovat kasvaneet.

– Viranomaisten toimet ovat kehittyneet hyvin paljon, ja meillä on myös paljon järjestöjä, jotka tekevät väkivaltatyötä. Kaikki tämä on edesauttanut sitä, että apua on tarjolla, ja sen myötä näitä rikosilmoituksia tehdään herkemmin.