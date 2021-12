Tämän tiedämme Suomen ensimmäisestä äärioikeistolaisesta terrorismiepäilystä: poliisi seurasi miehiä lähes kaksi vuotta, tutkinta kestää kuukausia

1. Äärioikeiston radikalisoituminen on lisääntynyt

Kyseessä on ensimmäinen äärioikeistolaiseen toimintaan liittyvä ja pidätykseen johtanut terrorismirikosepäily Suomessa.

Poliisin mukaan kyse on ollut "salassa pidetystä toiminnasta". Ryhmän jäsenet eivät ole esimerkiksi osallistuneet äärioikeiston mielenosoituksiin tai muutenkaan julkisesti ottaneet kantaa kannattamiensa asioiden puolesta.

Yleisesti ottaen tämänkaltaisilla ryhmillä on poliisin mukaan verkkoyhteyksiä myös ulkomaille.

Suojelupoliisin mukaan äärioikeistolaisen terrorismin kannatus on kasvanut viime vuosina Euroopassa ja Suomessa . Supo on jo aiemmin viestinyt, että sen havaintojen mukaan äärioikeistopiireissä on viime aikoina ollut enemmän kiinnostusta väkivaltaiseen toimintaan ja iskujen tekemiseen.