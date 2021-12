"Viesti aseenomistajille" – Myös kouluampujan vanhemmat syytteeseen Yhdysvalloissa

Teinipoikaa syytetään muiden muassa terrorismista ja murhista. Hän on kiistänyt syytteet.

Syyttäjä Karen McDonaldin mukaan vanhempien rikossyyte on epätavallinen, mutta he toimivat törkeästi ostaessaan aseen ja mahdollistaessaan sen, että heidän poikansa pääsi siihen käsiksi. He eivät myöskään estäneet ampumisia tapahtumasta omalla toiminnallaan, vaikka huolestuttavia merkkejä oli nähtävissä.