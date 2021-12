Analyysi: Terrorismista epäilty Kankaanpään äärioikeistoryhmä toimi kylmän suunnitelmallisesti, mutta jäi kiinni amatöörimäisen virheen takia

Ryhmän toiminnasta on toistaiseksi paljastanut tietoja sekä suunnitelmallisuudesta ja varovaisuudesta että hämmentävästä amatöörimäisyydestä.

Ammattimainen asearsenaali ja terroripommin aineksia

Esitutkinnassa poliisi takavarikoi ryhmältä liudan ampuma-aseita, joiden joukossa on ainakin rynnäkkökivääriltä näyttävä ampuma-ase, taskuaseita sekä haulikoita, joista yksi on katkaistu. Lisäksi poliisi on takavarikoinut dynamiittia sekä lannoitetta, joka sisältää ammoniumnitraattia.