Kaikkonen: Puolustusvoimien esitys hävittäjähankkeesta valmis – hallitus päättää ennen joulua

Hallituksen päätös hävittäjistä on kuin joulu. Se tulla jollottaa. Tosin jo ennen joulua.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoo, että puolustusvoimat on nyt jättänyt puolustusministeriölle esityksensä.

– Haluamme varmistua, että kaikki on varmasti huolellisesti tehty.

Voiko nyt sanoa kuitenkin, että puolustuvoimat on pannut koneet paremmuusjärjestykseen?

– Tätäkään asiaa en voi vielä tässä vaiheessa avata, mutta nämä meidän asettamamme aika tiukatkin kriteerit tälle tarjouskilpailulle ovat olleet ihan aitoja. Koko ajan tässä on ollut mahdollisuus, että joku tai jotkut koneet eivät kriteerejämme täytä. Jos näin on, ne eivät kilpailua voi voittaa.

Julkisuudessa on likkunut epäilyjä, pysyykö koneiden hinta ja erityisesti käyttökulut Suomen eduskunnan asettamassa haarukassa. Miten pidetään huolta siitä, että rahaa ei mene enemmän kuin piti?

– Kyllä tämä valinta tullaan riittävällä tavalla perustelemaan, miksi on päädytty siihen mihin on päädytty. Valtioneuvostohan tuon päätöksen sitten tekee.

– Tasavallan presidentti johtaa maamme ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Ja tasavallan presidentti on myös puolustusvoimien ylipäällikkö. Nämä asiat huomioidaan tässä prosessissa.

– No, en ole presidentin tiedottaja, että hän tiedottaa sitten omista asioistaan itse, jos katsoo, että jotakin tiedotettavaa on.

– Ei missään nimessä, vaan olen lähtenyt siitä, että pitää olla tasapuolinen ja reilu kilpailu. Tässä on valittu neljä maata mukaan ja jo alussa on katsottu, että nämä kaikki olivat meille hyviä kumppaneita ja kone voidaan ostaa mistä maasta tahansa. Valtioneuvosto voi toki tehdä ulko- ja turvallisuuspoliittista harkintaa tässä asiassa. Katsoisin, että tärkein arviointi on tehty jo tuossa alkuvaiheessa.