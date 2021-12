Kateus ja kilpailu parhaista verkkopaikoista ajavat kalastajia heikoille jäille – psykologi: ”Ajatellaan, että riski ei päde minuun”

Kairauskohdassa on viisi senttiä jäätä, eli jään pitäisi periaatteessa kestää yksittäisen ihmisen paino. Ongelmana on kuitenkin se, että kyseinen ranta jäätyi vasta sakeaa lumisadetta edeltävänä päivänä.

Moni on kuitenkin mennyt. Tiedotusvälineissä on kerrottu useista jäihin pudonneista kalastajista, joista osa on hukkunut. Näin on käynyt muun muassa Nilsiässä, Pielavedellä ja Kontiolahdella.