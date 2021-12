Pikakoronatesteihin pitkät jonot – "kaikkia halukkaita ei ehditä testata"

Pitkä jono kiertää lumista Kampintoria viikonloppuiltana. Torin kulmassa olevassa teltassa tehdään pikakoronatestejä 25 euron hintaan. Tuloksen ja todistuksen saa tekstiviestitse ja OmaKantaan noin vartissa, ja se on voimassa 72 tuntia.

Perjantaina kello 19.10 lumisateessa jonottaa 131 ihmistä. He ovat miehiä, naisia, nuoria ja vanhoja. Jonotus kestää 45 minuutista puoleentoista tuntiin.

Vantaalainen Akseli Hepo-oja on menossa musiikkikeikalle Ääniwalliin. Hänellä on vain yksi rokote, joten pikatodiste tarvitaan sisäänpääsyyn.

Aleksi Hepo-oja on menossa kuuntelemaan rap-artisti Asan keikkaa.

Hepo-ojan ystäväpiirissä osalla on rokotteet, osalla ei. Rokottamattomista jotkut jäävät kotiin, jotkut käyvät pikatestipisteillä. Paikalliselle terveysasemalle hän ei ole halunnut soittaa.

– En itse vitsi kuormittaa julkista puolta, kun tämä on kuitenkin viihdehomma, niin tässä jonottelen ja maksan.

Seinäjokelainen Juho Ojala on menossa seuraavana päivänä baariin. Hän hakee pikatestin nyt ensimmäistä kertaa, mutta saattaa käydä toistekin, jos tarve tulee.

– Tästä palvelusta on se hyöty, että pääsen baariin, voin tarkistaa, ettei minulla luultavasti ole koronaa, ja kukaan ei sairastu. Kavereillani on aika hyvin rokotteita. Itse en ole ehtinyt työkiireiden takia julkiselle soitella.

Häiriökäytös johti aukiolomuutoksiin

Kampintorille pystytetty Testaakorona.fi-testauspiste on ollut käytössä puolitoista kuukautta. Teltalla käy yrittäjä Antti Seistolan mukaan satoja asiakkaita päivässä.

– Kysyntä on kasvanut niin paljon, että emme ehdi testata kaikkia halukkaita, Seistola sanoo.

Kampin pikatestipiste on auki perjantaisin ja lauantaisin iltakuudesta iltayhdeksään.

– Yritämme muistuttaa, että kyseessä on erittäin vakava tauti, joka tappaa ihmisiä. Emme voi käsitellä asiakkaita, joilla promillerajat paukkuvat ja joiden käytös on epäsopivaa. Olemme terveysalan yritys. Emme ole ravintola, johon jonotetaan melko hilpakkaassa olotilassa, Seistola sanoo.

Kampin testipisteellä käydään usein sosialisointi tai yöelämä mielessä. Testaakorona.fi:llä on pikatestipiste myös Vantaan Tammistossa, missä asioidaan enemmän matkustussyistä. Kampissa tarjolla on vain antigeenitestaus, Tammistossa tehdään myös tarkempina pidettyjä PCR-testejä.

Testejä matkailijoille ja juhlijoille

Pikakoronatestejä tekeviä yksityisiä terveysalan yrityksiä on pääkaupunkiseudulla ainakin seitsemän. Hinnat vaihtelevat 25 eurosta yli 200 euroon.

9Lives on tarjonnut palvelua puolentoista vuoden ajan. Kaksi toimipisteistä on Helsinki-Vantaan lentoasemalla, yksi sijaitsee Kampin Narinkkatorilla.

9Livesin liiketoimintajohtaja Timo Palon mukaan pikatestien määrä on lähes tuplaantunut viime lokakuusta. Heillä testeissä käyvät ennen kaikkea matkalle lähtijät tai sieltä palaavat. Myös tapahtumia ja konferensseja järjestävät yritykset ovat aktiivisia asiakkaita.

– Matkailijoita varten nämä on perustettu, siksi sijainnit ovat matkakeskuksissa. Koronapassivaatimus usein yhdistetään bilettäjiin ja yökerho- ja ravintolakävijöihin, mutta he ovat meillä asiakkaina pienempi osa, Palo sanoo.

Kiireisimmät ruuhka-ajat heillä ovat maanantai- ja tiistai-iltaisin. Viime viikkoina mukaan on tullut torstai-ilta. Palo uskoo tämän liittyvän uusiin matkustusrajoituksiin sekä tiukennettuun koronapassivaatimukseen.

– Asiakkaiden ikä kulkee käsi kädessä sen kanssa, miten hyvin tiettyä ikäluokkaa on rokotettu. Nuorissa aikuisissa on valitettavasti alhaisempi rokotekattavuus, joten he ovat nyt aktiivisempia palvelun käyttäjiä, hän sanoo.