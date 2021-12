Tiukka turvallisuuslaki taltutti Hongkongin demokratialiikkeen – tilalle tulivat pelko ja suru

Hongkongin kaduilla on aiemmin voinut nähdä ihmisten vaatteissa ja laukuissa poliittisia kannanottoja.

– On edelleen ok puhua perheen tai ystävien kanssa poliittisesti arkaluontoisista asioista, mutta jos yrität ilmaista itseäsi tai levittää näkemyksiä, jotka ovat hallinnon vastaisia, sinulle voi käydä huonosti, hongkongilainen tohtoriopiskelija William kertoo STT:lle.

Viime vuoden kesäkuussa Kiina ajoi Hongkongiin läpi kansallisen turvallisuuden lain, jonka nojalla toisinajattelu ja Kiinan kritisointi on suureksi osaksi kriminalisoitu.

Turvallisuuslaki voi vaikuttaa myös työuraan

Kiina hiljensi ihmiset pelkoa kylvämällä

Yli 150 ihmistä on pidätetty viime vuonna voimaan tulleen turvallisuuslain vuoksi. Noin puolet heistä on saanut syytteen. Kaikkiaan lain nojalla on tuomittu tähän mennessä kolme ihmistä.