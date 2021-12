Tampereen yliopiston pääluotot vaativat kohtuuttoman sopimusehdon poistamista – ehto kieltää uuden työn vastaanottajaa riitauttamasta vanhan työsuhteen päättymistä

Tampereen yliopiston pääluottamushenkilöiden mukaan yliopisto on tarjonnut työmuutoskeskusteluissa irtisanottaville uutta tehtävää kohtuuttomin ehdoin.

Tiedotteen mukaan työntekijöitä on muutoskeskustelussa pyydetty allekirjoittamaan asiakirja, jonka mukaan sähköposti-ilmoitus uuden työtehtävän vastaanottaminen harkinta-ajan aikana merkitsee sitä, ettei vanhan työsopimuksen päättämistä voi riitauttaa.

Pääluottamushenkilöiden mielestä ehto on kohtuuton ja lakiin perustamaton. He edellyttävät, ettei uuteen työsopimukseen tai sen vastaanottamisen ilmoitukseen lisätä ehtoja, jotka koskevat vanhaa työsuhdetta tai sen päättämisen riitauttamista. Ehto on katsottava epäasialliseksi ja kohtuuttomaksi yksittäisen työntekijän näkökulmasta.