Populistit yrittivät jälleen perustaa yhteistä voimaryhmää EU-parlamenttiin – rintamaa hajottaa eripuraisuus niin Venäjästä kuin koronatuistakin

Kokous hyväksyi julkilausuman, jossa puolueet ilmoittivat suunnittelevansa yhteistä äänestyskäyttämistä, kun on kyse maiden suvereenisuudesta tai maahanmuutosta. Lisäksi todettiin "että puolueet keskustelivat läheisemmästä yhteistyöstä Euroopan parlamentissa".

Salvinin poisjäänti kertoo etelän ja pohjoisen eroista

Italian maahanmuuttovastaisen Lega-puolueen johtaja Matteo Salvini sen sijaan ei osallistunut. Salvinin poisjäänti on populistisiin liikkeisiin perehtyneen tutkija Emilia Palosen mukaan iso asia.

– Salvinin poissaolo on merkittävää, koska puolue on yksi suurimpia Euroopan parlamentissa ja Lega on yksi johtavia puolueita populistikentällä Euroopassa, Palonen sanoo.