Länsimaat vaativat Afganistania tutkimaan tiedot teloituksista ja katoamisista

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) kertoi kuluneella viikolla (siirryt toiseen palveluun) , että yli 100 turvallisuusjoukkoihin, poliisiin tai tiedustelupalveluun kuulunutta on kadonnut tai kuollut sen jälkeen kun he joko antautuivat tai joutuivat muuten talibanien käsiin.

Lisäksi Taliban on hyökännyt entisten turvallisuusjoukkoihin kuuluneiden perheenjäseniä vastaan, raportti kertoo.

Taliban kiistää syytökset

– Nämä raportoidut tapaukset on viipymättä tutkittava läpinäkyvällä tavalla, syyllisten on jouduttava vastuuseen teoistaan ja tutkinnan tulokset on julkistettava, länsimaat vaativat julkilausumassaan.