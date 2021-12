Itsenäisyyspäivää vietetään huomenna poikkeusoloissa – katso tästä kulkueiden aikataulut ja reitit

Huomenna itsenäisyyspäivää vietetään toista kertaa poikkeusoloissa koronapandemian vuoksi. Presidentinlinnan juhlat on peruttu, mutta osa perinteisistä itsenäisyyspäivän tapahtumista voidaan toteuttaa.

Helsingissä järjestetään neljä itsenäisyyspäivän kulkuetta. Poliisi on turvaamassa kaikkia kulkueita. Poliisin mukaan kokoontumisrajoitukset eivät estä kulkueiden järjestämistä.

Poliisi valvoo itsenäisyyspäivän tapahtumia

– Meillä on hyvät valmiudet itsenäisyyspäivään. Kun tasavallan presidentin vastaanottoa ei toteuteta, se tietysti antaa meille pikkuisen kevennystä. Kulkueet saadaan kyllä turvallisesti pidettyä, Porola sanoo.

Poliisin mukaan mikään kulkue ei vaadi erityistä huomiota, mutta eri kulkueiden kohdatessa on oltava hereillä. Eri näkemyserojen ja vastamielenosoittajien kohtaamiset ovat aiempina vuosina työllistäneet virkavaltaa.

– Tuolla on pari kulkuetta, jotka takavuosina ovat mielellään olleet vähän sellaisella kissa ja koira -leikillä. On vastamielenosoittajia ja puolesta ja vastaan -tilanteita. Pyritään varmistamaan, ettei tule sellaista kontaktia, mitä me emme halua, ja että homma pysyy turvallisena, Porola sanoo.