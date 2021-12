"Nyky-Libanonin poliitikot ovat kuin gangstereita" – Libanonissa voi olla edessä kaaos ja nuorten joukkopako maasta

Sähköä vain muutama tunti päivässä. Tavallisten särkylääkkeidenkin saannissa on haasteita. Arviolta melkein 80 prosenttia kansalaisista elää köyhyysrajan alapuolella.

Tällaista on arki Libanonissa, jossa iso osa kansalaisista elää ennennäkemättömän talouskurimuksen keskellä.

Libanon on keskellä sekä taloudellista että poliittista kriisiä, joka on luonut kansalaisten keskuuteen syvää toivottomuutta.

– Kansainvälinen yhteisö on vaatinut, että kaiken Libanonille annettavan tuen pitäisi perustua uudistuksiin hallintojärjestelmässä. Päättäjät eivät ole tätä huomioineet, mikä on jättänyt Libanonin vapaapudotukseen.

Hyvää tarkoittava sopimus muuttunut ongelmaksi

Libanonin poliittisen järjestelmän on rampauttanut osin sen sektariaaninen järjestelmä.

Sopimus on kuitenkin jättänyt maan rampautuneeseen tilaan. Poliittiset ryhmät ajavat lähinnä omia etujaan, ja korruptio on laajaa.

– Sektariaaninen järjestelmä on pääsyy siihen, miksi Libanon on nyt siinä tilassa, missä se on, sanoo Khatib.