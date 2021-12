"Meille tuli korona" – tartunnasta kerrotaan nyt avoimesti somessa: Normalisoitumisessa on myös vaaransa, sanoo psykologi

– Halusin varmistaa, että kaikki lähipiirissäni varmasti saivat tiedon, että minulla on se ja että he hakeutuvat testiin, Erola sanoo.

Nyt hänellä on karanteeni viimein ohi.

– Sain itse lievän version ja uskon, että syynä on tuplarokotus.

– Ainoa huoleni on, että somekuplasssani on vain niitä, jotka suhtautuvat samankaltaisesti rokottamiseen. Toivon, että viesti menee myös kuplani ulkopuolelle, niille jotka eivät ole rokottautuneet. Toivon, että saan yhdenkin ihmisen rokottamaan itsensä.

– Moni on kertonut minulle sairastaneensa koronan, mutta he eivät ole uskaltaneet sanoa sitä ääneen. Sairastaminen on nyt yleistä, haluan paniikkia lietsomatta lisätä kriisitietoutta ihmisissä.