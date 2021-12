Presidentti Niinistö brittilehdelle: Venäjä arvostaa kovuutta vastustajissaan – "Sinun kantasi pitää olla luja"

Venäjä arvostaa kovuutta vastustajissaan, arvioi tasavallan presidentti Sauli Niinistö brittiläisen The Sunday Times -lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) .

Lehden mukaan läntisistä johtajista vain Saksan liittokanslerilla Angela Merkelillä on Niinistöä enemmän kokemusta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa neuvottelemisesta.

Niinistö siteeraa haastattelussa aiemminkin esittämäänsä vanhaa suomalaista sanontaa, jonka mukaan "kasakka vie kaiken mikä on irti".

Geneven pakolaissopimus vanhentunut?

– On hyvin ymmärrettävää, että ihmiset haluavat tulla Eurooppaan paremman elämän perässä. Se on hyvin inhimillistä ja ymmärrettävää. Mutta meillä ei ole varaa siihen. Se on myös ymmärrettävää, Niinistö sanoo.