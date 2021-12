Koronavirusrokotteen kehittäjä: Seuraava pandemia voi olla nykyistä tappavampi

Maailmanlaajuisesti yli 5 miljoonaa ihmistä on kuollut koronaviruksen seurauksena. Pandemia-aika ei ole ohi, ja seuraava pandemia voi olla nykyistä tappavampi, arvioi Oxfordin yliopiston virustutkija professori Dame Sarah Gilbert .

– Tämä ei ole viimeinen kerta, kun virus uhkaa elämäämme ja toimeentuloamme. Totuus on, että seuraava pandemia voi olla nykyistä pahempi.

Gilbert on Oxfordin yliopistossa johtanut tutkimustyötä, jonka tuloksena on syntynyt yliopiston ja AstraZeneca-lääkeyhtiön yhteinen rokote.

BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) rokote on laajimmin maailmassa käytetty koronarokote. Kyseinen rokote on käytössä yli 170 maassa.

Gilbertin mielestä on tärkeää pitää mielessä nykyisen koronapandemian opetukset. Hän myös korosti brittimedioissa, että on tärkeä kehittää varautumissuunnitelma tulevaa pandemiaa varten.

Hiljattain havaittu omikronvirusmuunnos on nostanut esiin uusia mahdollisia uhkakuvia. Uutta virusmuunnosta on havaittu tähän mennessä yli 30 maassa, kertoo brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun).