Pro Finlandia -palkittu Hannu-Pekka Björkman päätyy usein koomisten suomalaismiesten rooleihin: "Sankarin roolit ovat usein tylsiä"

M/S Romantic -tv-sarjan risteilyisäntä Jokke on Hannu-Pekka Björkmanin näkyvimpiä rooleja viime vuosilta. Hänet muistetaan myös Sisäilmaa-sarjan TE-toimiston työntekijänä.

Björkman on elänyt näyttelemiselle jo 30 vuoden ajan. Hän on tehnyt pitkän uran teatterin, elokuvan ja television parissa.

Hän on saanut parhaan miespääosan Jussi-palkinnon kaksi kertaa elokuvista Eläville ja kuolleille sekä Ihmisen osa.

Nyt hänet palkittiin Pro Finlandia -mitalilla. Se on merkittävin ja näkyvin tasavallan presidentin kulttuurin tekijöille myöntämä tunnustus.

– Jos nuorena oli kannustuspalkintoja, niin tämä on viisikymppisen kannustuspalkinto, näyttelijä nauraa.

Pitkiä kiinnityksiä teattereissa

Näyttelijä hämmästelee, kuinka pitkiä vakituisia pestejä hänelle on kertynyt teattereissa.

Björmanille on jäänyt uran varrelta mieleen etenkin alkuvaiheen roolit, joita hän sai tehdä ensimmäistä kertaa.

Rooleissa piirtyy kuva suomalaisesta miehestä

Björkman on tehnyt uransa aikana hyvin erilaisia rooleja. Viime aikoina hän on päätynyt entistä useammin komedian pariin, mikä on yllättänyt näyttelijän itsensäkin.