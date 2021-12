Analyysi: Marinin yökerhoillasta tuli itsenäisyyspäivän kriisi, jonka kruunasi epäonnistunut viestintä

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) koronalinjaukset keväällä 2020 ovat hyvin muistissa. “Nyt ei ole oikea aika lähteä mökille”, Marin julisti huhtikuussa 2020. Ankarat sanat syöpyivät kaikkien mieleen.

Tänä syksynä Suomi on nähnyt kuitenkin aivan toisenlaisen pääministerin. Vielä lokakuussa Marin halusi ehdottomasti antaa haastattelut kahvilassa. Kerron vapaa-ajastani, koska sellaista on, Marin totesi Ylellä. Marin halusi korostaa paikan valinnalla sitä, että uusi aika on alkanut.

Samaan aikaan kasvoi juopa hallituksen sisällä. Pääministeri Marinin ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) tilannekuvat ajautuivat yhä kauemmaksi toisistaan. Kiurun mukaan oltiin veitsenterällä, Marin halusi avata maata.

Juopa kasvoi myös hallituskumppaneiden kanssa. Marin suostui lokakuun alussa kutsumaan koronaneuvottelut koolle pitkästä aikaa, mutta vasta sen jälkeen, kun muut hallituspuolueet olivat vaatineet siitä useita päiviä.

Marinin viesti on ollut, että elämä jatkuu ja rokotetut voivat liikkua ja tavata ihmisiä. Koronapassilla pääsee ravintolaan. Se on jo suuressa osassa Suomea vaihtoehto rajoituksille.

Tilannetaju petti

Viikolla flunssasta kärsinyt Marin lähti lauantaina yökerhoon siitä huolimatta, että oli saanut tiedon ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) koronatartunnasta. Marin oli altistunut tartunnalle perjantaina.

THL:n koronaohjeistuksen mukaan kahdesti rokotetun ei tarvitse yleensä eristäytyä altistumisen jälkeen muista ihmisistä. Altistuneen on kuitenkin hyvä mennä testiin. Virallisesta karanteenista päättää tartuntalääkäri.

Pääministeri lähti siis yökerhoon ja otti mukaansa vain eduskuntapuhelimen. Hänellä oli ravintolassa valtiosihteeri Henrik Haapajärveltä saatu tieto, jonka mukaan lisätoimenpiteitä ei tarvita. Sen sijaan ministeripuhelimeen myöhemmin lähetetty kehotus välttää kontakteja ei enää tavoittanut Marinia.

Marinin ilta yökerhossa sai sosiaalisen median ryöpsähtämään. Viesti kuului: hallitus on vaatinut kansalaisilta vastuullisuutta, mutta pääministeri itse lähtee kaupungin yöhön, vaikka yksi hänen hallituksensa ministereistä on saanut tartunnan.

Asiat ovat sitä, miltä ne näyttävät

Pääministeri ei ole rikkonut lakia. Hän liikkui Helsingin yössä koronapassilla. Näyttää kuitenkin siltä, että valtioneuvoston viestintä on pettänyt, koska pääministeri ei saanut tietoa uusista ohjeista, joiden mukaan altistumisen jälkeen pitää välttää fyysisiä kontakteja. Sairastunut oli kuitenkin kollega, ulkoministeri Pekka Haavisto.

Kysymys kuuluukin: olisiko pääministeri tavoitettu, jos Suomessa olisi syntynyt vakava kriisi? Olisiko valtioneuvoston pitänyt tarkistaa viestin läpimeno?

Viime kädessä kyse on myös siitä, miltä asiat näyttävät. Koronavirustartuntojen määrissä on nähty viime päivinä ennätyksiä. Vielä on auki myös se, miten rokotukset purevat omikronmuunnokseen. Kriisitilanteessa viestinnän pitäisi pelata.

Tilanteen tekee hankalalaksi myös se, että pääministeri on ollut viime kuukausina hankalasti tavoitettavissa. Haastatteluja on irronnut nihkeästi tiedostusvälineestä riippumatta, vaikka koronatilanne on heikentynyt päivä päivältä.

On kyse myös luottamuksesta.

Pääministeri on vapaa-aikanaankin instituutio

Pääministerin asema perustuu luottamukseen. Hän voi jatkaa tehtävässään niin kauan kun hänellä on muiden hallituspuolueiden luottamus. Kaksi vuotta sitten luottamus meni pääministeri Antti Rinteeltä (sd.). Hallituskumppani keskusta ilmoitti postijupakan jälkeen, että luottamusta ei enää ole.

Tähän mennessä muiden hallituspuolueiden puheenjohtajat eivät ole halunneet kommentoida lauantai-illan tapahtumia suuntaan eivätkä toiseen. Oppositiopuolueiden johtajatkin näyttävät vetäytyneet itsenäisyyspäivän viettoon.

Vain some pauhaa.

Pääministerin arvovaltaan voi tulla kuitenkin illanvietosta tahra. Pääministeri on myös vapaa-aikanaan instituutio. Kyse on siis paljon muustakin kuin kotiin jääneestä puhelimesta.

