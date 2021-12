Sauli Niinistö puhui Linnan juhlissa sienestämisestä ja koronasta – tällainen oli toinen poikkeusajan itsenäisyyspäivä putkeen

Aamun lipunnosto on Kaisa Lähteenmäki-Smithille tärkein itsenäisyyspäivän perinne. Hamish ja Lumi viilettävät omistajansa mukana. - Itsenäisyyspäivänä tunnen syvää kiitollisuutta, Lähteenmäki-Smith summaa.

1. Perinteitä poikkeusjärjestelyillä

2. Koronavirus

Itsenäisyyspäivää on vietetty jo toistamiseen koronan varjossa. Maanantaina kerrottiin (siirryt toiseen palveluun) koko maassa 3 412 uudesta koronatapauksesta perjantain jälkeen. Koronakuolemia on viikonlopulta raportoitu 23. Tehohoidossa on 51 koronapotilasta.