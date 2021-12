Sairaus tuhosi Mikko Vennon silmät, sitten hajosivat haima sekä munuaiset ja äsken amputoitiin jalka – töitään Vento ei lopeta: "Kyllä elämä kantaa"

Lappeenrannan keskustassa osoitteessa Valtakatu 39 on vuonna 1954 valmistunut rakennus.

Rakennuksen pääovien päällä on lippa, jossa lukee suurin kirjaimin Nuijamies. Aiemmin rakennuksessa toimi elokuvateatteri, nyt samaa nimeä kantava kulttuuritila.

Sisääntullessa Vento kiroilee. Seuraavana päivänä kulttuuritilassa järjestetään iso seminaari. Järjestelyissä on ilmennyt yllättäviä viime hetken ongelmia.

– Toinen osapuoli ei pidä kiinni sovituista asioista: se tuo meidän porukalle valtavia haasteita tekemisessä. Harmitus on ehkä hieman läpipaistavaa, Vento sanoo.

Vennolla on näkövamma. Silmänpohjan rappeuma on seurausta 1-tyypin diabeteksesta.

Hänen toiminnallinen näkönsä on hyvä.

Vento on sopeutunut vammaansa hyvin. Älypuhelimesta on paljon apua. Esimerkiksi paperilla olevasta tekstistä voi ottaa kuvan ja suurentaa sitä puhelimen näytöllä.

Kulttuuritilan puheenjohtaja on tottunut tekemään monenlaisia hommia.

Diabetes

Arvaamaton ja sattumia täynnä. Sellaista elämä 43-vuotiaan Mikko Vennon mukaan on.

Hieman alle 30-vuotiaana hän huomasi, että näössä on vikaa.

Eroon insuliinista

– Olen voinut elää normaalisti. Se on ollut yksi elämän suurin muutos.

– Lähipiirin kanssa piti miettiä, jos kaikki ei menekään hyvin ja henki lähtee. Mutta ymmärsin, että elämä on tällaista. Hyvin arvaamatonta.

Olen pyrkinyt rakentamaan elämäni niin, että aamulla on kiva herätä ja illalla on kiva mennä nukkumaan

– Päivittäisessä tekemisessä on kiinteä tiimi, johon tulee uusia jäseniä, kun tehdään yhteistyötä muiden kanssa.

Sattuma

Vento katsahtaa salin esiintymislavan suuntaan. Kulttuuritila on vienyt häneltä niin paljon aikaa, että urheilu-uran jälkeen alkanut valokuvataiteen tekeminenkin jäi.

Kulttuuritila on toiminut Lappeenrannassa vuodesta 2018 alkaen. Toimintaa varten perustettiin yhdistys vuotta aiemmin.

Toisin kävi. Nyt hän on yhdistyksen puheenjohtaja. Kulttuuritilan palkkalistoilla on parikymmentä ihmistä.

Elokuvateatterin pelastaminen

Tilausta ollut

Katri Ylander . Kotiteollisuus. Vesterinen yhtyeineen. Siinä on muutamia viime aikoina Nuijamiehessä esiintyneitä artisteja.

Kulttuuritilassa järjestetään monipuolisia keikkoja: on valtakunnallisesti tunnettuja yhtyeitä ja sooloartisteja, stand-upia, burleskia. On myös muuta, kuten seminaareja. Ohjelmistossa on myös elokuvia.