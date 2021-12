Opiskelijat eivät löydä luokkiaan, koska kampus on niin vieras – uudet hyvinvointituutorit helpottavat korona-ahdistusta korkeakouluissa

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) yhdessä ryhmähuoneessa istuu viisi toisen vuosikurssin nuorta. Heidän kokemuksensa opiskelijaelämästä on täysin toinen kuin kaikilla muilla heitä ennen opiskelleilla.

Opintoja on takana jo toista vuotta, mutta silti kaikki opiskelijat eivät osaa suunnistaa oman opinahjonsa kampuksella, eivätkä vieläkään tunnista kaikkia saman vuosikurssin kavereita.

He ovat tyypillisiä korona-ajan opiskelijoita. Vain muutama viikko opintojen aloittamisesta kaikki muuttui etäopinnoiksi.

Korona-ajan pitkä etäopiskelujakso on aiheuttanut opiskelijoiden keskuudessa erityisen paljon negatiivisia tunteita, kuten eristäytymisen tunnetta ja yksinäisyyttä. Opiskelijoiden ahdinko on huomattu muun muassa Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiössa, jonka mukaan korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyspalveluiden kysyntä on syksyn aikana noussut selvästi.