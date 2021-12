Noin 20-vuotiasta miestä ammuttiin Helsingissä keskellä päivää – poliisi epäilee kahta murhan yrityksestä

Epäiltyjen hallusta löytyi pistooli

Kiinniotetuilta takavarikoitiin kiinniottojen yhteydessä veitsi, luotiliivit, kommandopipoja, marihuanaa ja ekstaasitabletteja. He oleskelivat tapahtumapaikan läheisyydessä omien sanojensa mukaan sattumalta. Takavarikoidut esineet löytyivät henkilöiden yltä tai heidän autoistaan.

Kosken mukaan kumpikaan epäillyistä ei asu vakituisesti Suomessa. Toinen oli tullut Suomeen Ruotsista ja toinen Iso-Britanniasta. He olivat oleskelleet tuttaviensa luona ennen epäiltyä murhan yritystä.

Uhri pahoinpideltiin aiemmin Kontulassa

Koski ei ota kantaa siihen, liittyykö tapaus poliisin esiin nostamiin katujengeihin. Hänen mukaansa poliisin tutkintaan tulleista jutuista ilmenee, että uhkailua ja väkivaltaista toimintaa sisältävää ryhmäytymistä on pääkaupunkiseudulla tapahtumassa.

– On vaikeaa määritellä, onko tässä tapauksessa katujengeistä kysymys. Tässä on selkeästi henkilöitä, joilla on puolet, Koski kertoo.