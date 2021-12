Lähestyvä hävittäjähankinta sähköistää eduskunnan keskustelua puolustuksesta – suora lähetys käynnissä

Virallisesti aiheena on valtioneuvoston puolustusselonteon palautekeskustelu, mutta puhe polveilee todennäköisesti päivän polttaviin aiheisiin hävittäjähankinnasta aina kiristyneeseen tilanteeseen Ukrainan ja Venäjän rajalla.

Valtioneuvosto on päättämässä lähiaikoina Suomen seuraavan hävittäjän. Viikonloppuna Iltalehti kertoi (siirryt toiseen palveluun) nimettömiin lähteisiin pohjaten, että Puolustusvoimien esitys Hornetien seuraajaksi on yhdysvaltalainen F-35, jonka valmistaja on Lockheed Martin.