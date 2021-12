Peltojen ravinnepäästöjä saatu leikattua kipsin, kalkin ja kuidun avulla, mutta viljelijän pitää olla tarkkana, minkä niistä valitsee

Saaristomeri on Helcomin hotspot-listalla ainoa kohde Suomen merialueilla. Sen tila ei ole kohdentunut viime vuosina ollenkaan – päinvastoin rehevöityminen on kiihtynyt eikä mereen päätyvää ravinnekuormaa ole saatu leikattua.

Nyt aloitettu valtion tukema kipsin levitys Aurajoen ja muiden jokien valuma-alueen pelloille vähentää valumia. Parin vuoden aikana kipsiä on levitetty 17 000 hehtaarin alueelle, ja vuosina 2022–2023 tavoitteena on levittää kipsiä yhteensä 50 000–65 000 hehtaarin peltoalalleSaaristomeren valuma-alueella.

Peltoja on kipsikäsitelty myös Vantaanjoen valuma-alueella. Tavoite on laajentaa kipsin käyttöä Suomen rannikkoalueille.

Kipsiä, kuitua ja rakennekalkkia on tutkittu kattavasti, ja tuloksia on koottu uuteen oppaaseen, jonka avulla viljelijät voivat perehtyä maanparannusaineiden käyttöön. Kaikilla näillä maanparannusaineilla on nopea vaikutus vesistöpäästöjen vähenemiseen, mutta vaikutusaika on rajallinen.