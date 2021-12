Uuden pelikonsolin voi saada tuurilla nettikaupasta jouluksi, sillä niiden saatavuus sakkaa edelleen – pienet erät myydään jopa minuuteissa

Moni suositusta pelikonsolista haaveileva pettyy tänäkin jouluna. Yli vuosi sitten julkaistun Sonyn PS5-konsolin saatavuus on Suomessa tänä vuonna ollut niukkaa ja kausittaista, eikä tilanteeseen tule suurta helpotusta ennen joulua.

Syynä konsolipulaan on, että pelien ja pelaamisen suosio on noussut samaan aikaan, kun koronapandemia-aika on aiheuttanut raaka-ainepulaa sekä seisahduksia niin tuotantolaitoksilla kuin kuljetuksissa.