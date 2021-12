Harvinainen tilanne: kaksi suomalaistuotantoa tavoittelee Oscar-palkintoa

Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6 on Suomen ehdokas palkintokategoriaan. Lisäksi Yhdysvaltain elokuva-akatemia on hyväksynyt Khadar Ayderus Ahmedin ohjaaman Guled & Nasra -elokuvan Somalian ehdokkaaksi tavoittelemaan kansainvälisen elokuvan palkintoa.

Aiemmin oli epäselvää, voidaanko Guled & Nasra määritellä somalialaiseksi elokuvaksi. Guled & Nasra, kansainväliseltä nimeltään The Gravedigger’s Wife, on suomalaisen Bufon tuottama elokuva. Se on näytelty somaliaksi ja kuvattu Djiboutissa, joka on aiemmin ollut osa Somaliaa. Monilla elokuvan tekijöillä on juuria Somaliassa.