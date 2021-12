Tehohoidon tarve kasvaa nyt koko maassa: Enemmistö koronapotilaista on hoidossa muualla kuin HUSin alueella

Tehohoidon tarve kasvaa koko maassa. Tällä hetkellä koronaviruksen takia tehohoidossa on yhteensä 54 potilasta, mikä on kolme enemmän kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ilmoittama luku.

– THL:n tietojen päivittymisessä on viiveitä itsenäisyyspäivän vuoksi, sanoo tehohoitoa koordinoiva professori Matti Reinikainen .

Enemmistö tehohoitoa tarvitsevista koronapotilaista on nyt tehohoidossa muualla kuin Helsingin yliopistollisen keskussairaalan vastuualueella (HYKS-erva).

– Jos tarkastellaan uusien tehohoitojaksojen määrää, kehitys on ollut hieman laskevaa HUSin alueella ja tehohoidon tarve näyttää kasvavan muualla, Reinikainen sanoo.

Korona leviää Oulussa

Viime aikoina uusia tehohoitojaksoja on aloitettu paljon esimerkiksi Oulun yliopistollisen sairaalan vastuualueella (OYS-erva), jossa on todettu paljon koronatartuntoja rokottamattoman väestön keskuudessa.

Reinikaisen mukaan tehohoidon tilanne Suomessa on haasteellinen. Yli 50 koronapotilasta vastaa noin viidennestä maan kaikista tehohoitopaikoista.

– Käytännön kokemus on osoittanut, että reservissä olevaa kapasiteettia on hyvin vähän. Jos merkittävä osa tehohoidon paikoista on pitkään varattuna, tarvitaan erityisjärjestelyjä, Reinikainen sanoo.