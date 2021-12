Saksa saa tänään uuden kanslerin Merkelin tilalle – turvallisuus naisten käsiin, Suomi mainittu ja kaksi muuta nostoa uudesta hallituksesta

BERLIINI Saksassa vallanvaihto on sinettiä vaille valmis. Parlamentti eli liittopäivät äänestää tänään uudesta liittokanslerista, minkä jälkeen uusi hallitus nimitetään.

Sosiaalidemokraattien kansleriehdokas Olaf Scholz , 63, on nousemassa Angela Merkelin , 67, seuraajaksi.

Sosiaalidemokraattien lisäksi uuteen hallitukseen nousevat vihreät ja liberaalipuolue FDP. Hallituspuolueilla on liittopäivien (siirryt toiseen palveluun) 736 paikasta 416 edustajaa, mikä riittää kanslerinvalinnan enemmistöksi.

Kanslerin lisäksi uuden hallituksen 16 muuta ministeriä nimitetään huomenna. Olaf Scholzin lisäksi hallitukseen on tulossa kahdeksan miestä ja kahdeksan naista.

Tässä on neljä nostoa Saksan tulevasta hallituksesta.

Ulkoministeriksi nouseva vihreiden Annalena Baerbock on suhtautunut kriittisesti Venäjään ja Kiinaan.

1. Naiset turvallisuusministeriöiden johtoon

Saksan ulko- ja sisäpoliittinen turvallisuusjohto siirtyy hyvin vahvasti naisten käsiin. Saksan ulkoministeriksi nousee ensimmäisenä naisena vihreiden Annalena Baerbock , 40, joka on suhtautunut kriittisesti Venäjään ja Kiinaan niiden ihmisoikeusloukkausten vuoksi.

Puolustusministeriksi nousee oikeusministerinä toiminut demaripoliitikko Christine Lambrecht , 56. Hän on peräkkäin kolmas nainen Saksan puolustusministerinä.

Lisäksi Saksassa liittokanslerilla on vahva ote ulkopolitiikasta. Scholz on se henkilö, joka tapaa Saksan edustajana Vladimir Putinin tai Yhdysvaltain Joe Bidenin .

2. Ensimmäinen turkkilaistaustainen ministeri

Vihreiden konkaripoliitikko Cem Özdemir , 55, nousee monien yllätykseksi maatalousministeriksi, ja on siten Saksan ensimmäinen turkkilaistaustainen ministeri.

Hänen valintansa aiheutti vihreiden sisällä vääntöä, sillä Özdemir on profiloitunut ulkopolitiikassa eikä maatalouspolitiikassa.

Vihreät ovat korostaneet, että Saksan monimuotoisuuden pitää näkyä myös politiikassa. Saksan asukkaista arviolta joka neljännellä on maahanmuuttajatausta.

Miesten ja naisten määrä on hallituksessa lähes sama, mutta alueellinen jako on herättänyt kritiikkiä (siirryt toiseen palveluun) etenkin eteläisen Saksan Baijerissa.

Tulevassa hallituksessa ei ole yhtään baijerilaista ministeriä. Entisen Itä-Saksan alueelta lähtöisin olevia ministereitä on tulevassa hallituksessa kaksi (siirryt toiseen palveluun) .

Kuva: Ullstein bild / All Over Press

3. Suomi mainittu! Ja yhteisvelka

Saksan tuleva valtiovarainministeri Christian Lindner, 42, on Suomen kannalta ehkä kiinnostavin ministeri heti liittokanslerin jälkeen. Saksa on EU:n suurin talous, ja Saksalla on suuri valta EU:n finanssipolitiikan kehittämisessä.