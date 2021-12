Rintasyöpäkään ei pysäyttänyt nukentekijän intohimoa: "Nukkeen saa siirrettyä koko sielun", sanoo Sari Kiiliäinen

– Nukke on mielestäni mieletön tarinankertoja. Sen kautta tarinankerronta on taianomaista ja helppoakin, Kiiliäinen sanoo.

Lastenkulttuuri aikuistuu

– Meidän on täytynyt opettaa aikuisyleisöt siihen, että nukketeatteriesityksiä on myös heille, Andrianov sanoo.

Nuken teko vie 60–80 tuntia

Rintasyöpä ajoi sairaslomalle

Alan koulutusta vain näyttötutkintoina

Inspiraatio löytyy kansansaduista

Noita saattaa ottaa teeren hahmon. Teerellä on myös taikavoimia. Jos varkaan jalanjäljissä polttaa sen sulkia, hänen jalkapohjiaan alkaa poltella niin pahasti, että hänen on pakko tunnustaa rötöksensä.

Soolotaiteilijat muodostavat työryhmiä

Pelkästään ammattilaisia on reippaasti yli sata. Suomen UNIMAssa on noin 160 henkilöjäsentä ja neljätoista yhteisöjäsentä, joka tarkoittaa teattereja ja teatteriverkostoja.

– Nukketeatteri kattaa koko Suomen. Tätä on idästä länteen ja pohjoisesta etelään. Lapissakin on oma ammattijohtoinen yhdistyksensä, Andrianov kertoo.

Nukentekijä ideoi tarinankin

– Meillä kaikilla on tarina, jonka kerrotuksi tuleminen on tosi tärkeää. On myös tärkeää kuunnella muiden tarinoita. Sosiaalinen media on nykyään täynnä tarinoita, joiden ohi selaa helposti kuulematta tai lukematta, Kiiliäinen sanoo.