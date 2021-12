Alexander Puution kolumni: Yhteiskunnan ongelmia on mahdoton ratkaista, jollemme pyri ymmärtämään niitä kattavasti jokaisesta näkökulmasta

Sosiaalinen media on keskeisessä roolissa amerikkalaisessa aateviennissä. Myös Suomessa on nykypäivänä melkein mahdotonta olla törmäämättä journalistisesti patalaiskaan uutisointiin siitä, mistä nettikansa on milläkin hetkellä sattunut raivostumaan. Päätoimittajan asettaman deadlinen häämöttäessä houkutus tehdä naseva nosto vaikkapa Prinssi Charlesin kaljuuntumisen (siirryt toiseen palveluun) tai Dave Chappellen uusimman stand-up shown (siirryt toiseen palveluun) ympärillä kytevästä nettiraivosta on varmasti suuri, mutta lukijana toivoisin tunnereaktion hakemisen sijasta syvempää analyysiä.