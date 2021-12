Herätys: Poliisin tekemien dna-tutkimusten määrää piti rajoittaa, omikron ei ehkä ole deltaa pahempi, Saksa saa tänään uuden hallituksen

Poliisin dna-tutkimusten määrää piti rajoittaa

Poliisin dna-tutkimukset lisääntyivät niin rajusti, että rikostekninen laboratorio joutui ensimmäistä kertaa rajoittamaan niiden määrää. Tänä vuonna tutkimusten määrä vähenikin ensimmäistä kertaa 20 vuoteen. Tutkimusmäärien kasvun syynä on ollut se, että dna:sta on tullut entistä tehokkaampi keino rikosten selvittämisessä .

Minna Nylund sairastui vakavaan suolistosairauteen

Tulehduksellisia suolistosairauksia potee alati kasvava suomalaisten joukko. Crohnin tauti tai haavainen paksusuolitulehdus diagnosoitiin viime vuonna 2 674 ihmisellä. Haavaisen paksusuolitulehduksen kanssa 14 vuotta elänyt Minna Nylund on pyrkinyt suhtautumaan sairauteensa positiivisesti ja on onnistunut luomaan itselleen myös työtä sairauden kautta .

WHO:lta ja Yhdysvalloista varovaisen valoisia arvioita omikronista

Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntijan Anthony Faucin mukaan näyttää lähes varmalta, ettei koronaviruksen uusi omikronmuunnos aiheuta vakavampaa tautia kuin aiempi deltamuunnos. Fauci kuitenkin varoittaa tekemästä vielä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Maailmanterveysjärjestö WHO puolestaan toteaa, että nykyrokotteiden uskotaan estävän vakavaa tautia myös omikronia vastaan. Lue täältä uusimpia arvioita omikronmuunnoksesta .

Saksa saa tänään uuden liittokanslerin

Kireät pakkaset jatkuvat

Pakkanen on laajoilla alueilla kireää, mutta pakkaslukemissa on suuria paikallisia vaihteluita. Lämpötila on idässä ja etelässä -10 ja -20 asteen välillä, lännessä ja pohjoisessa -15 ja -30 asteen välillä. Tänään idän heikot lumisateet siirtyvät pohjoisemmaksi, mutta muutoin säässä ei tapahdu suuria muutoksia.