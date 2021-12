Elsbeth-vauvaa hoidetaan happiviiksillä jo toista viikkoa – RS-virus jyllää nyt ympäri maata, ja epidemia on tänä vuonna epätavallinen

– Osastolle joutuu tällä hetkellä lapsia päivittäin. Lasten ja nuorten päivystyksessä on myös RS-viruksen saaneita lapsia päivittäin, kertoo Turun yliopistollisen keskussairaalan lasten ja nuorten klinikan toimialuejohtaja Heikki Lukkarinen .

Päijät-Hämeessä tartuntojen määrä lähti selvään kasvuun marraskuun loppupuolella, ja jo nyt Päijät-Hämeen keskussairaalan lastenosasto on lähes täynnä pieniä RS-potilaita.

– Kymmenpaikkaisella osastollamme on tällä hetkellä 19 potilasta, joista yhdeksää hoidetaan RS-viruksen takia, kertoo lastentautien ylilääkäri Mikko Lavonius Päijät-Sotesta.

Tauti iskenyt rajuna myös taaperoihin

Tänä vuonna sairaalahoidossa on ollut myös tavallista enemmän isompia, 1–2 vuoden ikäisiä lapsia.

– Ruotsissa epidemia alkoi voimakkaana jo alkusyksystä. Sieltä on tullut tietoa, että isommillakin lapsilla on ollut hengitysvaikeuksia, joiden takia he ovat joutuneet sairaalahoitoon, Lavonius sanoo.