Jenny Matikainen: Olisipa meilläkin vahva johtaja, joka päättäisi koronapassista puolestamme

Luit klikkiotsikon, joka on totta – hetkittäin. Silloin tällöin ikävöin entiseen asuinmaahani Kiinaan, missä asiat toimivat, koska presidentin johtamalla puolueella on yksinvalta.

Shanghaissa juhlat voitiin järjestää, koska kaikkien osallistujien koronasovellukset tarkistettiin ovella. Näin on Kiinassa tehty pandemian alkupuolelta asti kaikissa julkisissa tiloissa.

Koronapassi on monille suomalaisille hankala asia. Niin hankala, että välillä on vaikea uskoa, että monissa maailman maissa on käytössä erilaajuisia rokotepakkoja. Se tarkoittaa, että ilman rokotetta ei pääse töihin tai voi jopa saada potkut.