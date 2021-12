Oletko ilman koronapassia? Kuinka se on vaikuttanut elämääsi? Kerro meille, teemme aihepiiristä juttua

Tapahtumiin ja ravintoloihin pääseminen on käynyt yhä vaikeammaksi ilman koronapassia.

Useilla alueilla ilmoitettiin viime viikolla kiristyneistä rajoituksista, jotka koskevat henkilöitä, joilla ei ole koronapassia. Rajoitukset koskevat alkoholia myyviä ravintoloita sekä yleisötilaisuuksien osallistujamääriä. Esimerkiksi Helsingissä myös kaupungin tiloja (siirryt toiseen palveluun) on rajattu koronapassin taakse.

Jo yli puolella suomalaisista on koronapassi. Passin saamiseksi vaaditaan kaksi koronarokotusta, sairastettu koronatauti tai tuore, negatiivinen koronatestitulos.

On kuitenkin myös merkittävä joukko heitä, joilta passi uupuu. Syitä on monia: esimerkiksi osa ei halua ottaa koronarokotetta, osa taas ei lääketieteellisistä syistä voi sitä ottaa, ja osalla ilmenee teknisiä hankaluuksia passin saamisessa haltuunsa. Yli 12-vuotiaita rokottamattomia on Suomessa noin 636 000.