VTV maksoi virkamiehelle kaksi vuotta palkkaa, vaikka tämä ei saanut tehdä töitä – Yli-Viikarin mukaan virkamies ei ollut kiinnostunut työstään

Eduskunnan oikeusasiamies on todennut sopimuksen lainvastaiseksi.

Keskusrikospoliisin kuulustelupöytäkirjoista käy ilmi, että Yli-Viikarin mukaan kyse on ollut virkamiehen vanhuuseläkkeelle siirtymisen sopimisesta. Yli-Viikarin mukaan sopimus laadittiin hyvässä yhteisymmärryksessä virkamiehen kanssa 24. toukokuuta 2016.

Osa erikoiseen järjestelyyn päätymisen syistä on kuulustelupöytäkirjoissa salattu. Julkisesta osuudesta pystyy kuitenkin päättelemään jotain.

Yli-Viikarin kuulustelujen mukaan virkamies on ollut tyytymätön työtehtäviinsä eikä hänelle ole löydetty tehtävää, jonka hän kokisi mielekkääksi. Yli-Viikari on todennut, että tästä syystä virasto on alkanut punnita irtisanomista.