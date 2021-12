Virologin mukaan kolmas rokoteannos on tärkeä – suomalaistutkijat suhtautuvat varovasti arvioihin omikronin vähäisemmästä vaarallisuudesta

Alustavien arvioiden mukaan omikronin aiheuttama tauti voi olla jopa lievempi kuin deltamuunnoksessa. Etelä-Afrikassa sairaalahoitoa vaatineiden tautitapausten määrä on ollut tartuntatapauksiin suhteutettuna muita muunnoksia pienempi.

Virologian professori Olli Vapalahden mukaan tämänhetkisten tietojen varassa on vielä liian aikaista sanoa, että omikron olisi vähemmän vaarallinen kuin deltavariantti.

– Omikron-aallon alusta on mennyt vasta liian vähän aikaa, että tällaisia johtopäätöksiä voisi vetää. Tyypillisesti kestää viikkoja ennen kuin se alkaa sairastuttaa vanhempia ikäluokkia ja ennen kuin ihmisiä päätyy tehohoitoon tai jopa menehtyy, Vapalahti huomauttaa.

Väestö, jossa deltamuunnos levisi, on erilainen kuin väestö, jossa omikron nyt leviää. Etelä-Afrikan väestöstä merkittävä osa on rokotettuja, ja moni on myös ehtinyt saada jo aiemmin koronavirustartunnan. Tiedot kuitenkin vahvistavat käsitystä siitä, että muunnos kiertää tehokkaasti immuunisuojaa.