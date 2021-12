Voiko ennätystahtiin kiihtynyttä inflaatiota pitää ohimenevänä? Suomen Pankin Rehnin mukaan hintapiikki on edelleen "todennäköisesti tilapäinen"

Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin mukaan inflaation kiihtyminen on jäämässä tilapäiseksi ilmiöiksi.

Rehnin mukaan inflaatio ei näy euroalueen palkkakehityksessä ja siksi huolet liian voimakkaasta ja pysyvästä inflaatiosta eivät ole ajankohtaisia. Palkkainflaatio eli palkkojen yleinen nousu on ollut euroalueella toistaiseksi vaimeaa, Rehn sanoo.

– Se on yksi syy siihen, miksi EKP:n (Euroopan keskuspankin) neuvosto olettaa, että tämä korkea inflaatiopiikki, mitä ihmiset kokevat bensapumpulla, kuitenkin todennäköisesti jää tilapäiseksi.

Rehnin mukaan EKP:n neuvoston arvio on, että inflaatiopiikin aika tulee helpottumaan todennäköisesti ensi vuoden alkupuolella. Inflaatiokehityksen takana on etenkin energianhinnan nousu sekä pullonkaulat globaaleissa tuotanto- ja toimitusketjuissa, hän sanoi.

Inflaatiokysymys keskiössä ensi viikon isossa kokouksessa

Tiedossa on merkittävä kokous, jossa todennäköisesti arvioidaan EKP:n koronaelvytystoimien asteittaista alasajoa. Rehnin mukaan kyse on "rahapolitiikan normalisoinnin käynnistämisestä". Inflaation kiihtyminen on luonut EKP:lle paineita hillitä koronakriisiin takia käynnistettyjä elvytystoimia.