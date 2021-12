Näin Tampereella: ratikan kyljissä aletaan esitellä taideteoksia, ja kiekkolegenda Timo Jutila on mukana menossa

Tampereella on 20 ratikkaa, joista yhtä kutsutaan taideratikaksi. Viisi voittoteosta valittiin yleisöäänestyksellä viime syyskuussa. Äänestyksessä saatiin reilusti yli 17 000 ääntä.

Ensimmäiseksi taideratikan kyljissä nähdään Mari Hyden pimeässä hehkuva The Glow -teos.

Tampereella oli määrä järjestää taideratikan liikennöinnin aloittamisen jälkeen kolmipäiväiset Ratikan taiteen avajaiset, mutta koronatilanteen vuoksi taideratikan pop-up -esitykset on peruttu. Avajaistapahtuma järjestetään Yo-talolla 11. joulukuuta kello 13–14.30. Tapahtumaa voi seurata myös verkossa. (siirryt toiseen palveluun) Avajaistilaisuudessa on käytössä koronapassi.

Taideratikan taideteoksissa on paljon yksityiskohtia.

Taidekartta, Jutila ja Kytömäki opastavat taideteosten äärelle

Tampereen ratikka on tullut muutenkin tutuksi lukuisista taideteoksista. Niitä nähtiin jo työmaa-aikana, kun aidat oli koristeltu. Myös pysäkeille on valmistunut monia erilaisia taideteoksia, lisäksi reitin varrella on useita maisemateoksia.